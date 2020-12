ANNIVERSARI

MOIMACCO (ap) Nel 700esimo anniversario della morte di Dante, la Fondazione de Claricini Dornpacher compie mezzo secolo di vita e li celebra con un progetto dedicato al vate fiorentino. A settembre 2021 promuoverà una mostra di codici presenti in Friuli, tra cui un codice dantesco originale friulano risalente al 1466; il progetto è stato presentato al Mibac ed è stato approvato dal Comitato nazionale per le celebrazioni dantesche. La Fondazione di Bottenicco di Moimacco, che oggi ha come missione custodire e produrre cultura è stata istituita nel 1971 per volere della contessa Giuditta de Claricini, per conservare il patrimonio della famiglia, giunta in Friuli nel XIII secolo, ma anche e soprattutto promuovere studi e manifestazioni culturali. Nel patrimonio del casato c'è anche il Codice de Claricini: la trascrizione della Divina Commedia fatta nel 1466 dal letterato Nicolò, uno dei più antichi codici danteschi friulani. A dimostrare la passione letteraria per Dante, c'è poi la cospicua e specifica raccolta libraria lasciata dalla famiglia in eredità sia nella seicentesca Villa de Claricini Dornpacher, sia alla biblioteca storica del Comune di Padova, dove la famiglia aveva una residenza. Il progetto non esaurisce le iniziative pensate per i 50 anni di attività: in programma, c'è un calendario di eventi lungo un anno e all'interno della villa e negli spazi verdi dei giardini, si intrecceranno appuntamenti culturali, convegnistici, museali, musicali ed enogastronomici (la Fondazione, tra l'altro, si autofinanzia anche attraverso un'azienda agricola e i suoi vini conservati nella cantina ottocentesca). «Il 2021 sarà un anno particolare per l'intero comprensorio cividalese e per tutta la nostra regione, in quanto ricorrono diversi anniversari che evidenziano la vitalità culturale, motore economico e turistico, del territorio ha detto il presidente della Fondazione, Oldino Cernoia, ieri alla presentazione dei progetti e del nuovo logo - Le ricorrenze, i 10 anni di Cividale patrimonio dell'Unesco, i 30 anni del Mittelfest, i 50 anni della Fondazione de Claricini Dornpacher, sono un'eredità che potremo mettere in rete dando un impulso importante alla nostra realtà. La Fondazione contribuirà con un programma di significative manifestazioni». A valorizzare il compendio della villa seicentesca, che comprende la grande casa dominicale (con il mobilio originale e una biblioteca di 5mila volumi), c'è anche la pubblicazione che racconta la storia del giardino all'italiana e del parco, curato da Emanuela Accornero, funzionaria specialista turistico-culturale della Regione Fvg, con i contributi della storica dell'arte e dei giardini Francesca Venuto, delle restauratrici Daniela Cisilino, Luisa Fogar e Maria Caterina Olivieri e della direttrice artistica della Fondazione Flavia Brunetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA