Animali, riparte la sfida regolamento «Rivedremo anche le colonie feline»

FAUNAUDINE Un regolamento ad hoc per la tutela degli animali e una revisione delle colonie feline esistenti sul territorio comunale. Claudia Basaldella, consigliera delegata dal sindaco Pietro Fontanini per il benessere degli animali, ha già in mente alcuni progetti per il referato di competenza. «Sto incontrando le varie associazioni che si occupano dei quattro zampe spiega -, e prossimamente andrò anche a visitare il canile. Approfondirò la questione con la dirigente dell'ufficio, per vedere se è possibile fare un regolamento ad hoc...