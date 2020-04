IL PERSONAGGIO

UDINE «Qui effettivamente si respira un'area di serenità, le persone non hanno quelle restrizioni così pesanti come in Italia, si può uscire, in famiglia, a fare jogging, non ci sono i controlli serrati delle forze dell'ordine per strada, non dico che si viva nella normalità ma si è perlomeno più sereni». Parola di Matteo Andretta, rappresentante nel neonato Fogolar Furlan di Baviera, uno degli ultimi gruppi in ordine di tempo promosso dai corregionali all'estero che proprio nel mese di marzo doveva essere ufficializzato ed inaugurato a Monaco. Poi l'emergenza covid-19 e il conseguente lookdown ha bloccato tutto, per la festa occorrerà attendere. La pandemia in Germania è sotto controllo secondo quanto testimoniato anche dalle autorità governative e dai dati aggiornati della Johns Hopkins, i contagiati sono al momento 139.134, i guariti 81.800 e i morti 4.203. La capacità di letti in terapia intensiva è intatta e da maggio gli ospedali potranno ricominciare a pianificare le operazioni ordinarie sospese a causa del coronavirus, come ha assicurato il ministro della salute Jens Spahn, coadiuvato dai dati incoraggianti dell'Istituto Robert Koch che ha annunciato che il fattore R0, l'indice di trasmissione del contagio, è sceso a 0,7, ovvero un malato può contagiare meno di una persona (per sette nuovi contagi ci vogliono dieci malati). L'8 aprile l'indice era 1,3. E non è nemmeno un luogo comune quello che vuole la Germania maggiormente impegnata ad aiutare imprese e famiglie rispetto all'Italia. «La nostra ultra centenaria attività di commercio di frutta e verdura che oltre all'importazione è dedita pure alla distribuzione, ha inevitabilmente risentito delle chiusure imposte a mense, ristoranti e bar spiega Andretta, lignanese d'origine e da alcuni anni residente a Monaco - ma lo Stato ci sta dando una grande mano, nel nostro caso abbiamo dimostrato la perdita di fatturato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente e nel giro di due settimane c'è stato dato un aiuto di oltre 20 mila euro».

Da Berlino si parla pure di una possibile riapertura delle scuole dal 4 maggio, anche se parziale, perché «le ultime notizie parlano di riapertura solamente per gli studenti che devono fare gli esami di maturità spiega Andretta - asili, asili nidi e gli altri non ritorneranno sui banchi». La Germania è uno dei mercati principali per l'offerta turistica del Friuli Venezia Giulia e la famiglia Andretta è attiva anche in ambito turistico a Lignano, ma nel paese teutonico è ancora troppo presto per parlare delle prossime vacanze. Per ora non se ne discute fa sapere Andretta - non si parla di uscire dalla Germania, anche l'Austria non prevederà aperture particolari dei confini, toccherà aspettare..». Nel frattempo però la solidarietà si è già messa in moto e il Fogolar Furlan di Monaco si è già fatto sentire con un'importante iniziativa di beneficenza per l'ospedale di Udine.

«Appena scoppiata la pandemia noi ci siamo attivati con il consiglio del fogolar per promuovere una donazione fa sapere Andretta e c'è stata una grandissima risposta da amici e parenti sia in Germania sia dal Friuli; siamo riusciti nel giro di poche settimane a racimolare una cifra di oltre 5 mila euro, ma il conto corrente rimarrà ancora attivo e questi primi soldi sono già stati inviati al Santa Maria della Misericordia di Udine; secondo le indicazioni del dottor Amato De Monte serviranno per l'informatizzazione delle cartelle cliniche di terapia intensiva».

