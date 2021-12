IL FENOMENO

UDINE Ancora una raffica di furti tra i paesi della provincia friulana. Nella serata di lunedì presa di mira una abitazione di Buja. Dopo aver atteso che la famiglia si allontanasse dall'abitazione, i malviventi hanno forzato una porta sul retro e sono riusciti a rubare un anello con diamante, monili in oro, preziosi, gioielli e un orologio di notevole valore.

Ingente il danno subito dalla famiglia che, al rientro, in serata, ha fatto la brutta scoperta e ha chiamato il 112. Tentato furto poi anche in una casa di Caporiacco di Colloredo di Monte Albano, sempre nel pomeriggio di lunedì, dove i ladri hanno prima cercato di scassinare una porta, senza riuscirci. Allora hanno forzato una finestra e sono penetrati all'interno, mettendo tutto a soqquadro, ma non sono riusciti a trovare valori o denaro contante. Resta il danno agli infissi, denunciato ai Carabinieri della Stazione di Majano.

GEMONA

Terzo colpo inoltre in una casa di Gemona del Friuli dove i ladri hanno letteralmente sfondato la porta di ingresso per farsi strada all'interno della casa e cercare denaro contante e preziosi. I topi d'appartamento se ne sono andati con alcuni monili in oro e orologi di pregio. Il danno è ancora in corso di quantificazione. Al lavoro i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo.

CERVIGNANO

A finire nel mirino dei banditi pure il consigliere comunale di Cervignano del Friuli, Giancarlo Candotto. I ladri sono entrati dopo aver forzato una finestra, probabilmente utilizzando un piede di porco, sul retro dell'abitazione, che si trova nella frazione di Strassoldo. Sottratti denaro e monili in oro.

