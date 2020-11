IL QUADRO

UDINE Nuova impennata di positività in Friuli Venezia Giulia nelle ultime 24 ore, a fronte però di 7.301 tamponi eseguiti con 796 casi registrati, vale a dire il 10,9%. Sono 11 le nuove vittime che portano il bilancio complessivo a 567, di cui 226 solo nell'ultimo mese e mezzo di seconda ondata del virus. Rimane comunque alta l'età media, oltre gli 80 anni.

Delle ultime vittime due erano centenari (uno di Cavasso Nuovo e uno di Cordenons deceduti in casa di riposo), due ultranovantenni: una donna di 94 anni di Moggio Udinese e un uomo di 90 anni di Trieste; sei ultraottantenni tra Povoletto, Malborghetto-Valbruna, Palazzolo dello Stella, San Giovanni al Natisone, Maniago, Gonars; infine una donna di 66 anni di San Giovanni al Natisone deceduta in casa di riposo.

Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 20.725, di questi 16.348 sono quelli registrati negli ultimi due mesi. I casi attuali di infezione sono 10.930 (+346). Salgono a 49 (+5) i pazienti in cura in terapia intensiva con una percentuale di occupazione che sale al 28% mentre aumentano di 16 i ricoverati in altri reparti (470 complessivamente con un tasso di occupazione del 37%). Preoccupano le situazioni dei pronto soccorso di Tolmezzo si lavora per una tensostruttura che ospiterà i pazienti sospetti positivi in attesa, in modo da ridurre il rischio di contagio all'interno e dell'Ospedale di Palmanova dove ci sono già 90 posti letto covid occupati e per il sindaco Martines si va verso i 120 con la necessità di rapportare gli operatori sanitari alle persone ricoverate e il rischio di fermare tutta l'attività programmata. I totalmente guariti sono 9.228 (+439), i clinicamente guariti 176 e le persone in isolamento 10.235.

Tra i positivi illustri di giornata il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, l'assessore Cristina Amirante e il capo di gabinetto Davide Zaninotti, sono in buone condizioni di salute ed è stato avviato il tracciamento dei loro contatti. Per quanto riguarda i focolai territoriali chiusa fino a venerdì 4 dicembre la chiesa di Ontagnano di Gonars a seguito dell'emersione di diversi casi di contagio. A emettere l'ordinanza il sindaco Ivan Boemo. Per quel che riguarda le nuove positività al virus, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 85 casi di persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari che sono risultati contagiati all'interno delle stesse sono in totale 38. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare tra le aziende sanitarie del Friuli Centrale, Occidentale e la Giuliano-Isontina altri 36 infetti tra medici, infermieri, oss e amministrativi. Infine da registrare le positività al virus di 3 persone rientrate dall'estero (Romania, Taiwan e Bosnia) e di 13 migranti. A Tolmezzo in carcere supera quota 40 il numero dei contagi tra agenti di penitenziaria e detenuti, compresi quelli relativi al 41-bis. Relativamente alle scuole si registrano in Friuli il contagio di uno studente del Cefap di Tolmezzo.

Collaborazione istituzionale è una scelta condivisa non è la comunicazione di una scelta già presa perché altrimenti non c'è collaborazione. Così il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga è tornato sulla questione della zona arancione. Il governatore ha ribadito che la politica deve tornare a prendersi le sue responsabilità e lo deve fare tenendo insieme il sistema sociale.

