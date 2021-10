Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

DISPERSOSEDEGLIANO Ancora senza esito, per il secondo giorno di fila, le ricerche di Franco Molaro, il 47enne di Sedegliano che, uscito da casa sabato sera con la sua auto, non vi ha fatto più rientro. Per tutta la giornata di ieri, così come era accaduto domenica, i vigili del fuoco del comando provinciale di Udine, in collaborazione con i colleghi di Trieste, Pordenone, Venezia e San Daniele, oltre che con i carabinieri di Codroipo e gli...