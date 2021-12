IL FENOMENO

UDINE Non si fermano le scorribande dei ladri tra abitazioni ed aziende friulane. Negli ultimi tre giorni si è allungata la lista dei blitz dei malviventi, su tutti il colpo più grosso è arrivato da Pavia di Udine. In una azienda che effettua trattamenti galvanici, ovvero specifiche lavorazioni in grado di modificare le caratteristiche dei metalli.

APPROFONDIMENTI

Da quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Palmanova che ora indagano sull'episodio, sono entrati da una finestra e hanno rubato circa 40 chilogrammi di barre d'argento per un valore che, stando alle prime stime, si aggira molto probabilmente oltre i 25 mila euro. Le prime ipotesi parlano di furto su commissione. Resta ancora da chiarire la modalità con la quale i ladri abbiano agito per entrare all'interno dell'opificio senza far scattare l'allarme, eludendo il sistema di videosorveglianza.

INDAGINI

È stata trovata unicamente una finestra aperta. Probabilmente è da quella che i malviventi sono entrati per poi andare a colpo sicuro nell'area dei metalli preziosi utilizzati in azienda.

Eterogenea invece l'azione dei topi di appartamento tra i vari paesi e cittadine del Friuli: cinque i furti o tentati furti registrati tra San Daniele del Friuli, Premariacco, Fiumicello, Rive d'Arcano. Nel primo caso, nella località collinare, i ladri non sono riusciti a trovare alcunché, fuggendo a mani vuote. Colpo da 15.000 euro, invece, in una palazzina di Premariacco dove i ladri sono entrati in assenza dei proprietari. In un appartamento non sono riusciti a trovare beni da rubare.

APPARTAMENTO

Nel secondo, quello attiguo, hanno trovato preziosi, denaro e monili in oro per l'ingente valore, denunciato poi dai proprietari alle forze dell'ordine. Un terzo tentativo di furto, non andato a buon fine, si è registrato a Fiumicello Villa Vicentina, dove i ladri hanno messo a soqquadro alcune stanze di una abitazione privata, senza riuscire a trovare beni da asportare.

RIVE

A segno invece i due furti, a distanza di poche ore, in due abitazioni del comune di Rive d'Arcano. Nel primo caso, approfittando dell'assenza della proprietaria, che era al lavoro, i ladri hanno forzato, di giorno, la porta finestra del terrazzino. Sono riusciti a rubare alcuni capi di abbigliamento di marca per un valore di circa 2.000 euro.

IN PIENO GIORNO

Nell'altra abitazione, invece, sono stati rubati monili in oro e denaro contante per circa 3.000 euro. Anche in questo caso i ladri hanno agito in pieno giorno, in assenza del proprietario e hanno forzato una portafinestra per penetrare all'interno dei locali. Indagano i Carabinieri della Stazione di Fagagna.

