LA POLEMICA

GEMONA Ancora polemiche sull'ospedale gemonese.

In una nota, il consigliere regionale del Gruppo misto Walter Zalukar torna sui temi della sanità regionale. A Gemona avevamo dato una prospettiva e degli obiettivi al momento rinviati per l'emergenza epidemiologica, ha dichiarato il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi - ricostruisce Zalukar - durante la visita del 29 dicembre scorso a quello che fu l'ospedale di Gemona e delle valli. Quindi tutto rinviato a causa dell'emergenza virus - osserva ancora il consigliere - eppure il primo annuncio delle nuove opere a Gemona era stato dato nell'agosto del 2018, oltre 1 anno e mezzo prima che scoppiasse la pandemia. Lo stesso Riccardi aveva dichiarato che Gemona è una struttura importante e penso ci siano tutti gli spazi per riuscire a costruire un'ipotesi compatibile con il sistema generale e che dia soddisfazione a una comunità che si attende molto dalla nuova organizzazione del Servizio sanitario regionale. E poi nel Municipio di Gemona - prosegue Zalukar - il 27 settembre 2019 l'assessore annunciava in pompa magna tra le varie mirabilia a favore dei gemonesi: verrà inoltre potenziato l'attuale punto di primo intervento e sarà attivata l'automedica diurna. In tutto quel tempo precedente - si chiede ora il consigliere del gruppo Misto - si è fatto qualcosa per Gemona?. È vero, adesso c'è la pandemia, ma prima? Esiste almeno un documento programmatorio, quindi un atto concreto, misurabile, che supporti le parole e gli annunci dispiegati dall'assessore Riccardi lungo l'arco di trenta mesi?, conclude Zalukar.

