Ancora denunce in provincia di Udine sul fronte controlli stradali. Tra lunedì e martedì, tra Tricesimo, Martignacco, Majano e Povoletto, i Carabinieri del Norm e delle stazioni locali hanno denunciato 17 persone, sorprese a transitare in strada senza giustificazioni in violazione alle prescrizioni previste dal decreto di contenimento per il Coronavirus. Tra loro anche due cittadini extracomunitari, denunciati pure perché trovate in possesso, rispettivamente di uno e due grammi di hashish. E poi, a Udine, Martignacco e Fagagna, i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Udine e delle stazioni locali hanno denunciato a piede libero altre cinque persone sempre sorprese a transitare in strada con motivazioni per nulla rientranti tra quelle previste . Tra l'altro proprio ieri il Ministero dell'Interno ha aggiornato il modello di autodichiarazioni in caso di spostamenti che contiene una nuova voce con la quale l'interessato deve autodichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che reca un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al Covid-19. Il nuovo modello prevede anche che l'operatore di polizia controfirmi l'autodichiarazione, attestando che viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. In tal modo il cittadino viene esonerato dall'onere di allegare all'autodichiarazione una fotocopia del documento di identità. I Carabinieri di Udine stanno indagando anche sull'autore di un furto compiuto nel supermercato Pam Panorama di viale Palmanova nella tarda serata di lunedì. Si tratta di un ragazzo che ha sottratto un paio di cuffie bluetooth per smartphone e, per riuscire a garantirsi la fuga, ha spintonato un addetto alla sicurezza del negozio. Il Norm sta portando avanti le indagini per rapina impropria, visto che lo sconosciuto ha usato violenza contro il vigilante. Le forze dell'ordine stanno visionando le telecamere a circuito chiuso del supermercato per risalire all'identità del soggetto che ha commesso il furto poco prima della chiusura, riuscendo poi a dileguarsi. Per il furto delle cuffie bluetooth per cellulare si stimano 40 euro di danni. Non ci sono stati feriti.

