Anche sul Lussari giochi di luce al posto dei fuochi d'artificio

L'EVENTO

TARVISIO Oltre duecentocinquanta torce, tante fiammelle pronte a riscaldare i cuori, nella speranza che quello appena iniziato possa essere un anno da ricordare. La magia della fiaccolata del monte Lussari, la più lunga delle Alpi Giulie, è tutta qui: un misto di emozione, attesa e auspicio racchiuso in una suggestione che puntualmente alle ore 18 di ogni 1 gennaio da ormai quarantasette anni, si ripete con ogni condizione di tempo e di neve, lungo la pista Di Prampero a Camporosso. I mastri fiaccolatori - che da generazioni cercano il modo migliore per realizzare quel simbolo di pace, fratellanza e condivisione - sono al lavoro per terminare le ultime torce, le vere regine di questo evento unico nella nostra regione diventato un'immancabile tradizione capace di richiamare circa cinquemila spettatori desiderosi di festeggiare al meglio l'arrivo del nuovo anno. Un evento nato quasi per caso a fine dicembre 1973 quanto alcuni giovani camporossiani decisero che bisognava dare vita a un'iniziativa senza uguali. L'1 gennaio in cima al monte Lussari si ritrovarono in una ventina e, scendendo fiaccole in mano lungo una pista che era solo la lontana parente di quella di oggi, lasciarono sbalorditi i valligiani e turisti. Da quel momento il fuoco con il suo calore e la sua luce benaugurante sono diventati il modo per salutare il nuovo anno: un incantesimo che nulla è stato in grado di rompere. L'inserimento del rigoroso costume storico ha dato un ulteriore tocco alla manifestazione rendendola così unica nel suo genere che in molti bramano di partecipare. Un onore che però non tutti possono vantare: per motivi di sicurezza i posti disponibili sono duecentocinquanta e vanno esauriti in breve tempo costringendo gli organizzatori dell'Us Camporosso Asd a fare un'attenta selezione. Ambitissimo è anche il simbolo donato a ogni fiaccolatore: un'icona - realizzata rigorosamente a mano e da un paio di anni a cura di un artista locale - diventata oggetto da collezione. Ma se la fiaccolata, a cui si affianca quella dei bambini che dalle 16.30 illumina le vie di un paese animato dal mercatino, è tradizione, non vanno dimenticate le novità che anno dopo anno arricchiscono e accompagnano l'evento in vista del 2023 quando si festeggeranno le nozze d'oro tra Camporosso e il saluto al nuovo anno. L'edizione di quest'anno sarà caratterizzata non solo dall'hashtag ufficiale (#fiaccolatalussari), ma anche dalla decisione, per una visione di sostenibilità ambientale, di sostituire i fuochi artificiali con altrettanto emozionanti giochi di luce. L'appuntamento dunque è per il primo gennaio.

Tiziano Gualtieri

