La neve, caduta abbondante su tutto il Friuli , ha fatto capolino per la prima volta quest'anno con una leggera imbiancata anche a Lignano, ma nulla di grave.

Il mare grosso si è fatto sentire fino all'interno delle abitazioni, non soltanto quelle che si trovano fronte mare, ma anche quelle che sono ubicate all'interno della penisola.

«Gli uomini della protezione civile sono impegnati a monitorare tutto il territorio e sono in allerta gialla fino ad oggi a mezzogiorno spiegava ieri il responsabile locale della Protezione civile Alessandro Borghesan -. La forte mareggiata di ieri mattina verso le 11 ha superato quota 1,33 metri, quella invece prevista per questa sera, secondo le previsioni dovrebbe essere molto più bassa quindi tutto dovrebbe andare per il meglio». Il forte vento invece ha abbattuto alcuni alberi nella zona di Riviera. Il giorno precedente era toccato ad un altro grosso pino nei pressi di Punta Faro. Purtroppo la mareggiata della mattinata ha in parte danneggiato ancora una volta la spiaggia che proprio nei giorni scorsi era stata in parte ripristinata dopo l'ultima ondata di maltempo. Ieri è venuta a mancare più volte per pochi minuti la corrente elettrica, mentre la zona di Lignano Riviera ha subito un lungo blackout elettrico a causa della rottura di un filo dell'alta tensione che attraversa il Tagliamento e che fornisce corrente alla zona sud di Lignano. La rottura del cavo è avvenuta all'altezza della darsena di Punta Verde.

Sono subito intervenuti gli operai dell'Enel per ripristinare il danno e verso sera tutto era ritornato alla normalità. Le raffiche di vento sciroccale hanno raggiunto gli 80 chilometri orari, cosa non da poco per Lignano.

Enea Fabris

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA