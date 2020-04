(P.C.) Annullati i previsti festeggiamenti programmati per il 19-20 settembre prossimo per celebrare i 60 anni di costituzione delle Frecce Tricolori (dovrebbero venire riproposti nel 2021). Si tratta di manifestazione a cadenza quinquennale, che di solito richiama all'aeroporto di Rivolto alcune centinaia di migliaia di persone. A rendere omaggio alle Frecce, le maggiori Pattuglia acrobatiche nazionali esistenti al mondo (inglese, francese, spagnola, svizzera, giordana ecc.). L'emergenza provocata dalla epidemia del Covid-19 continua, dunque, a falcidiare anche tanti appuntamenti di vario genere fissati quest'anno. E, per parte sua, l'aeronautica militare italiana risulta impegnata a garantire il supporto - con propri uomini e mezzi - a chi è impegnato in questa dura lotta. Vanificato l'intenso lavoro di preparazione da tempo avviato dall'Arma azzurra a Rivolto per presentare al meglio l'evento settembrino. Saltata, inoltre, la tradizionale esibizione del Primo Maggio riservata agli appartenenti ai 135 club di fans che le Frecce vantano: nella stragrande maggioranza in Italia ma non mancano alcuni in paesi esteri. In questo caso, gli intervenuti ammontavano ad alcune migliaia.

