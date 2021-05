Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVATOLMEZZO Tutto è pronto per il grande giorno, il Giro d'Italia arriva in Friuli e oggi scalerà nuovamente, per la settima volta, la seconda dal versante di Sutrio, una delle vette divenute emblema del ciclismo italiano, lo Zoncolan. Tutto è pronto lungo il tracciato di gara che interesserà in questa 14^ tappa i comuni di Socchieve, Enemonzo, Villa Santina, Tolmezzo, Zuglio, Arta Terme e Sutrio appunto. Ieri sera nel capoluogo...