Il miglioramento della situazione in regione è stato confermato ieri anche dalla Fondazione Gimbe la quale colloca il Fvg nel quadrante rosso quello che pesa l'incremento percentuale di nuovi contagi (+5,61%) e il numero di casi ogni centomila abitanti (286) - ma stavolta in posizione molto più ravvicinata alle altre regioni intermedie (Sicilia, Puglia, Marche, Umbria, Emilia Romagna e Trento). Il rapporto settimanale si basa sui numeri tra il 20 e il 27 gennaio. Comune ai dati del monitoraggio regionale la situazione delle terapie intensive e dei ricoveri in area medica che continua a rimanere a livelli superiori rispetto alle percentuali di allerta: il Fvg assieme ad altre quattro regioni è oltre la soglia del 40% in area medica e oltre a quella del 30% per le terapie intensive. Sempre secondo Gimbe la regione se la cava anche come numero di vaccini somministrati. Il Fvg è quarto in Italia per dosi di vaccino consegnate per 100mila abitanti: sono 4.452, rispetto alla media italiana di 3.567. Nella nostra regione ha completato il ciclo vaccinale lo 0,51% della popolazione, contro la media nazionale dello 0,45%. In questo caso siamo settimi nella classifica guidata dal Lazio (0,70%) e chiusa dalla Calabria (0,16%). Le dosi inoculate a personale non sanitario risultano invece più basse rispetto al resto d'Italia: 16% contro il 22. Al di là della classificazione e dei colori dell'Ue, quello che ci preoccupa maggiormente è la situazione di forte difficoltà che il sistema sanitario regionale sta affrontando da tempo e che fa del Fvg una delle regioni più in difficoltà sul fronte dell'emergenza sanitaria - ha affermato Diego Moretti (Pd) - Più che il rosso scuro attribuito dall'Europa, sul quale interverrà eventualmente il Governo, ci preoccupa il fatto che anche nei giorni scorsi il capo della task force Covid regionale, Fabio Barbone, abbia parlato di una situazione difficile, da zona rossa: risponda a questo il presidente Fedriga.

