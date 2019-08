Anche in A4 tornano operativi i 13 tutor

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AUTOSTRADAUDINE Servirà circa un mese per la riattivazione delle postazioni safety tutor sulla rete autostradale di Autovie Venete. Per rimettere di nuovo in funzione il sistema, infatti, sono necessarie una serie di attività tecniche che, in realtà, la Concessionaria aveva già pianificato, all'interno di un percorso per la sostituzione del software che li fa funzionare. Dopo la sentenza della Corte di Appello di Roma (10 aprile 2018) secondo la quale il sistema di controllo della velocità media, violava le norme relative alla proprietà...