IL QUADRO

UDINE Mentre il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, e con lui tutti i presidente delle Regioni di centrodestra, attendono risposte dal Governo dopo il documento inviato mercoledì al ministro degli Affari regionali Francesco Boccia nel quale, in sostanza, si chiede la possibilità di una regionalizzazione delle aperture a partire dalle condizioni epidemiologiche di ogni territorio, domani si allargano le maglie della mobilità personale e per la ripresa economica. Sarà infatti possibile andare a trovare i congiunti anche fuori Comune e anche in Fvg ripartiranno i cantieri edili e il settore del mobile. E poi l'automotive e le filiere connesse, il tessile, il vetro, il commercio all'ingrosso e la moda, per citare alcuni dei macro ambiti presenti nel decreto. Questo riavvio sarà un primo vero banco di prova per verificare l'ossigeno che le imprese sono riuscite a conservare nel lungo periodo di fermo.

I SOLDI

Ieri Confidimprese Fvg ha approvato il bilancio 2019 rilevando 320 milioni di affidamenti garantiti. Il presidente Roberto Vicentini ha dato però anche alcune cifre aggiornate all'attività di queste settimane, dalle quali emerge che «sono già alcune centinaia le deliberazioni di proroga al 30 settembre delle scadenze delle garanzie a breve termine e di moratoria al 30 settembre delle rate mutui, a dimostrazione ha confermato delle chiare carenze di liquidità delle imprese». In contemporanea, Confidimprese «sta approntando formule di intervento che consentiranno di elevare la garanzia Confidi al 90% o al 100%», per restare in prima linea a sostegno delle imprese. Nel frattempo la Giunta regionale, su proposta dell'assessore Sergio Bini, ha approvato l'elenco dei Comuni balneari cui la Regione conferirà uno stanziamento straordinario per coprire il 70% dei costi per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento in discarica del materiale spiaggiato. Ne beneficeranno Lignano, Grado, Monfalcone, Staranzano e Trieste e l'importo che dovranno dividersi è di 250mila euro. Crescono però gli attacchi dell'opposizione al Governo regionale, perché «è sempre un passo indietro sugli aiuti alle imprese», ha affermato ieri il consigliere M5S, Cristian Sergo, che ha messo nel mirino i 50 milioni, tra finanziamenti a fondo perduto e taglio dei tributi comunali, annunciati dagli assessori Bini e Pierpaolo Roberti. «Prima di affrontare una nuova serie di slogan, la Regione metta a punto meccanismi che garantiscano la più ampia partecipazione alle misure in maniera semplice ed efficace», ha tuonato Sergo. Il consigliere Dem Franco Iacop ha messo il faro sul «gioco delle tre carte riguardo agli affitti del commercio, poiché la Giunta prima promette e poi toglie agli esercenti». Dopo due mesi di stop una delle necessità più forti per i piccoli imprenditori è un contributo per l'affitto del negozio. «La Regione però ha ricostruito Iacop - dopo aver annunciato un intervento con 7,5 milioni di euro, riduce la misura togliendo 5 milioni per promettere così altri interventi generici». Su questo punto è intervenuto anche il consigliere Tiziano Centis (Cittadini), chiedendo «di rinnovare il contributo locazioni per aprile e maggio». Riguardo alla cassa integrazione in deroga 8mila le domande presentate in regione la Cgil ha chiesto alla Regione di «rinforzare gli uffici competenti, perché sono state decretate solo il 10% delle domande». Secondo il sindacato, inoltre, «l'anticipo bancario della cassa integrazione è per pochi, servono altri strumenti». L'assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, è intervenuta a stretto giro, assicurando che «entro i prossimi 20 giorni la Regione si metterà in pari ed evaderà tutte le richieste». Intanto, ieri Confcommercio Fvg ha consegnato virtualmente a Fedriga le 5400 firme raccolte in 5 giorni per la petizione In sicurezza, ma ripartiamo.

Antonella Lanfrit

