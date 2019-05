Anche gli alberghi nel maxi bando da 2,4 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Ci sono anche gli alberghi (che, invece, non erano previsti nel bando precedente per 1.100 posti) fra le possibili sistemazioni candidabili nella nuova gara d'appalto pubblicata dalla Prefettura di Udine per i cosiddetti centri di assistenza straordinaria. In ballo, un importo a base d'asta di 2.404.375 euro: oltre 2,4 milioni (Iva esclusa) con cui la Prefettura spera di riuscire ad individuare altri 250 posti in alloggi con meno di 50 letti, per il periodo presunto dal 1. agosto 2019 al 31 luglio 2020. L'importo a base d'asta è di 23 euro...