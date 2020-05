(tg) Anche Alpenfest china il capo all'emergenza Covid-19. Il principale evento del ferragosto tarvisiano, previsto dal 12 al 16 agosto, non si terrà. «Come amministrazione - spiega Antonio Petterin assessore alla cultura ed eventi - abbiamo deciso di annullare tutti gli eventi fino a settembre. Per Alpenfest il problema è la necessità di contingentare gli ingressi. Non è un concerto dove prenoti il posto e ti siedi». Un duro colpo per Tarvisio se si pensa che Alpenfest è l'evento clou della stagione estiva. Per questo si è cercato di correre ai ripari lavorando su un piano B: un rimodellamento della festa in funzione delle nuove esigenze. «Pensiamo a un'edizione limitata con menù a tema coinvolgendo i ristoranti che vorranno partecipare». Il contraccolpo maggiore sarà per le associazioni che raccoglievano buona parte dei fondi per le loro attività: «Cercheremo di sostenerle» assicura Petterin . Niente sfilata lungo le vie del paese e neppure chioschi in piazza «anche perché probabilmente inizieremo i lavori di manutenzione». Una valida alternativa alla piazza chiusa, potrebbe essere la pedonalizzazione di via Roma: «La proposta c'è. Tocca ora alle associazioni di categoria presentare un progetto valido». Già esclusa, però, una chiusura prolungata nel tempo: la scelta dovrebbe ricadere solo su alcuni fine settimana. A salvarsi saranno i concerti di Carniarmonie e Amici della Musica.

