Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FRAGILIUDINE Vaccini anticovid a domicilio degli anziani fragili ancora una volta in ordine sparso. Dopo la Bassa, che si è confermata apripista come lo era stata per le prime dosi, finalmente anche nel distretto di Udine i medici di famiglia cominceranno le iniezioni con le terze dosi a casa dei loro assistiti over 80 intrasportabili. Lo annuncia Fabrizio Gangi, membro di diritto dell'Udmg di Udine. «Nella Bassa i colleghi lo stanno...