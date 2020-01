Anche a Pordenone torna a sorridere la dea bendata

IL BILANCIO

UDINE Il colpo grosso centrato a Gonars ha un peso specifico quasi leggendario, ma questa tornata della Lotteria Italia ha distribuito anche altri premi nella nostra regione, seppur di caratura decisamente più contenuta. Oltre alla maxi-posta da 2,5 milioni, infatti, un premio da 100mila euro è arrivato a Trieste, mentre altri quattro da ventimila euro ciascuno hanno fatto sorridere Pordenone, dove le vittorie consistenti latitano da molto (un tagliando che portò nella Destra Tagliamento un miliardo delle vecchie lire risale a prima degli anni Duemila), ma soprattutto Muggia (con due vincite da 20mila euro) e Gorizia. In totale, quindi, complice il premio maxitaglia dell'area di servizio della Bassa, sul Friuli sono piovuti 2,680 milioni di euro.

Un tesoretto che fa balzare la nostra regione nella hit delle terre più fortunate d'Italia, almeno per questo giro. Se il Piemonte (che ha fatto suo il primo premio da 5 milioni, oltre a tre di seconda categoria da 100mila euro e nove da 20mila euro) brilla in vetta con un montepremi complessivo di 5,480 milioni, come riferisce Agipronews, il Friuli Venezia Giulia si piazza secondo - seppur a distanza - con il suo budget di 2,680 milioni. Il terzo posto va al Lazio con il premio da 1,5 milioni venduto da un distributore locale di Roma, assieme a cinque premi da 100mila euro e 33 premi da 20mila, per un montepremi complessivo regionale di 2, 660 milioni. Chiudono la top five la Toscana, con il quarto premio da 1 milione di euro vinto a Lucca e sei premi di terza fascia da 20mila euro ciascuno, e la Lombardia con il quinto premio da mezzo milione di euro, venduto a Erba, e ben 29 premi di terza fascia, per un montepremi complessivo da 1,080 milioni.

Nella nostra regione, comunque, le vendite dei biglietti della Lotteria Italia non brillano negli ultimi anni (anche se, dopo questa vittoria, c'è da scommettere che più di qualcuno al prossimo giro tenterà la sorte con il consueto effetto domino). Fa fede il dato dell'anno appena concluso: il totale dei biglietti staccati dell'edizione 2019 è di 91.080, contro i 95.760 dell'edizione precedente (-4,9%). La parte del leone, anche stavolta, la recita la provincia di Udine, con il 48 per cento del totale dei tagliandi, in aumento dello 0,4 per cento. Segue Trieste con 21.140 (in calo del 10,6%) e Pordenone con 17.180 (con una flessione del 11,2%). A chiudere la classifica regionale è Gorizia con 9mila biglietti (-2%).

LA SOSTA PORTA FORTUNA

Gli addetti ai lavori non si stupiscono troppo che i 2,5 milioni siano piovuti su un biglietto preso in autostrada, visto che nelle ultime dieci edizioni della Lotteria Italia i premi vinti nelle aree di sosta lungo la rete autostradale hanno regalato oltre 34 milioni. Anche nella penultima edizione il primo premio da 5 milioni era capitato in sorte al tagliando venduto nell'area di servizio Sala Consilina Est. E nel 2018 in un'area di sosta, a Fabro, era stato distribuito il tagliando che valeva mezzo milione. Nel 2005 l'edizione più fortunata per i giocatori in viaggio, con il primo, il secondo e quarto premio (totale 9 milioni).

