Ana, in Carnia la missione tutta triveneta di 18mila alpini

LA MANIFESTAZIONETOLMEZZO Da Tolmezzo a Timau non c'era casa senza un Tricolore esposto. La Carnia ha accolto 30mila persone per l'Adunata Triveneta dell'Ana. Sabato la manifestazione si è aperta a casera Malpasso con l'omaggio alla portatrice carnica Maria Plozner Mentil, uccisa da un cecchino austriaco durante la Grande Guerra. Ieri in 18mila, in una sorta di missione di pace tutta triveneta, hanno sfilato da via Matteotti a via Lequio, sotto un sole cocente e una temperatura che ha toccato i 32 gradi. Le sezioni venete, trentine e friulane...