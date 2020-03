I CONTROLLI

UDINE Non si arrestano nemmeno dopo le ulteriori restrizioni imposte dal governo i casi di violazioni alle normative per il contenimento del coronavirus. E gli episodi sanzionati dalle forze dell'ordine regalano quotidianamente nuove storie.

Come quella capitata in un condominio di Udine, con una cena organizzata tra amici e finita con l'arrivo delle volanti della Polizia ad interrompere il convivio, facendo scattare nuove denunce. A chiamare gli agenti, domenica, una donna, indispettita dal continuo vociare di più persone, provenienti dall'appartamento dei vicini. Non un nucleo familiare, ma bensì il ritrovo di alcuni amici. Attorno alle 22.30 la signora, indispettita dal protrarsi di quella confusione proveniente dalla porta accanto, ha alzato la cornetta per segnalare il fatto alle volanti, le quali si sono presentate al campanello, sorprendendo i quattro amici, tutti di età intorno ai 30 anni, a cena nonostante i divieti imposti dal decreto governativo. I tre ospiti, una coppia e un terzo ragazzo, sono stati denunciati; nessun provvedimento, invece, nei confronti del padrone di casa.

Complessivamente sono state 2.291 le persone controllate domenica in regione dalle forze dell'ordine nell'ambito delle verifiche per il rispetto delle disposizioni del cosiddetto state a casa. Di queste, 199 sono state denunciate per inosservanza.

Durante i controlli sei persone sono state denunciate per falso, dieci invece per altri reati. Sempre domenica le forze dell'ordine hanno eseguito accertamenti anche in 792 esercizi commerciali, fortunatamente si è registrata una sola denuncia per inosservanza dei provvedimenti. Alle forze dell'ordine impegnate quotidianamente in queste attività è arrivato anche il plauso del governatore della Regione Massimiliano Fedriga: Voglio ringraziare le donne e gli uomini delle Forze dell'ordine e delle Forze armate che sono al nostro fianco nell'azione di contrasto alla diffusione del coronavirus. Le continue azioni in favore dei cittadini e i controlli su tutto il territorio, finalizzati al rispetto delle direttive dettate dall'emergenza epidemiologica, sono fondamentali per vincere insieme questa battaglia.

