«Amianto, entro 3 anni discarica piena O si amplia Porcia o un altro impianto»

L'ASSESSOREUDINE La situazione dei siti contaminati in regione è «abbastanza sotto controllo», assicura l'assessore regionale Fabio Scoccimarro. Il problema vero, secondo lui, è che, se non si decide prima, «fra due o tre anni potremmo trovarci con l'emergenza amianto». Ma Scoccimarro ha fiducia che la soluzione si troverà prima di allora. Riavvolgiamo il nastro. «Stiamo facendo il monitoraggio di tutto il territorio regionale con i droni, per identificare le zone più o meno a rischio amianto, considerando la vicinanza alle case e la...