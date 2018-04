«Amianto all'ex Bertoli, il liquidatore pronto a fare un esposto in Procura»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Il liquidatore giudiziale della Progetto Udine srl, società in concordato preventivo in fase di liquidazione, proprietaria dell'area di quasi undici ettari, alle porte del capoluogo friulano, fra via Molin Nuovo, via Fusine e via Cromazio, intenderebbe presentare una segnalazione alla Procura per la vicenda amianto. Lo si apprende dal legale che assiste la Procedura, l'avvocato Aldo Algani di Bergamo.LA PROCEDURAAlgani spiega che «il liquidatore giudiziale intende rappresentare all'autorità giudiziaria, quindi alla Procura di...