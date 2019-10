AMBIENTE UDINE Troppe auto in circolazione, isole pedonali in versione ridotta,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AMBIENTEUDINE Troppe auto in circolazione, isole pedonali in versione ridotta, aria non molto salubre e una raccolta differenziata che lascia a desiderare. Udine sembra distante dall'affermazione dell'Onu: È nelle città che la battaglia per lo sviluppo sostenibile si vince o si perde perché a definire quanto si vive bene in una città è l'aria pulita, sono le zone verdi e tutti quegli indicatori che anche quest'anno stabiliscono la classifica di 104 capoluoghi di provincia nel rapporto Ecosistema urbano di Legambiente, in collaborazione...