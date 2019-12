CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AMBIENTEUDINE Scendere in strada per esporre il proprio bidoncino e, la mattina dopo, non trovarlo più. È il nuovo problema del porta a porta messo in luce dall'associazione Consumatori Attivi, che ha raccolto le segnalazioni di diversi cittadini. I contenitori spariscono o vengono scambiati per errore ha spiegato la presidente Barbara Puschiasis -; ne ho visto uno con un post it di una persona che chiedeva agli altri proprietari di verificare se avevano preso il suo. Un cittadino ci ha segnalato di aver portato in strada domenica sera sia...