AMBIENTEUDINE Il termovalorizzatore di Manzano è stato al centro del dibattito in Regione. «La linea esistente di termovalorizzazione in Comune di Manzano non verrà smantellata con la costruzione della nuova, ma verrà utilizzata a suo supporto solamente per le fasi di emergenza e nei casi di fermo per manutenzione e le due linee non lavoreranno mai in parallelo», ha assicurato l'assessore Fabio Scoccimarro, in una nota letta durante i lavori d'Aula del Consiglio regionale. La nuova linea, più potente ed efficiente, farà sì che si passi...