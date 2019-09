CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AMBIENTEUDINE Il progetto di ampliamento dell'inceneritore di Manzano non dovrà passare per la procedura di valutazione di impatto ambientale, come pure avevano chiesto a gran voce comitati e cittadini (che in questi giorni avevano anche avviato una raccolta di firme al fotofinish) e pure i Comuni interessati dall'intervento, a cominciare da quello di Manzano. La notizia, arrivata mercoledì in consiglio regionale, nella risposta fornita in aula ad un'interrogazione del consigliere grillino Cristian Sergo, è stata il più classico dei...