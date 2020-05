AMBIENTE

UDINE Da domani la nuova modalità di raccolta casa per casa parte anche nei quartieri di Laipacco, San Gottardo, Udine Est e Di Giusto, per circa 16mila residenti interessati.

L'obiettivo è consolidare l'82 per cento di raccolta differenziata raggiunto a febbraio e marzo nelle circoscrizioni che già l'hanno adottata. Col nuovo mese, infatti, la Net avvia la fase 3 della rivoluzione dei rifiuti, che avrebbe dovuto iniziare l'1 aprile, ma è stata rinviata a causa dell'emergenza sanitaria.

Sarà quella della frazione organico-umido e lo specifico bidoncino deve essere esposto nella serata di oggi. Nel frattempo, la partecipata comunale ha già iniziato le procedure di svuotamento e rimozione dei cassonetti stradali dell'area interessata dall'avvio: il ritiro sarà di tipo progressivo, per zone e verrà avviato a partire dalle aree meno densamente popolate. Le operazioni (iniziate giovedì) si protrarranno indicativamente per una settimana. Per urgenze e conferimenti straordinari di rifiuti, sono comunque attivi e disponibili per le ricezioni i due centri di raccolta in via Stiria e via Rizzolo: per quanto riguarda il primo, gli orari sono dal lunedì al sabato dalle 7 alle 17 e la domenica dalle 8 alle 12; il secondo, invece, è aperto dal lunedì al sabato dalle 7 alle 17.

A causa del divieto di assembramenti introdotto dalle misure anti-contagio, questa volta non è stato possibile organizzare le solite riunioni informative per la cittadinanza, così come sono saltati i gazebo in piazza: la Net, quindi, ha avviato una campagna digitale che, comunica la società, ha avuto grande successo. «La comunicazione innovativa e digitale commenta il direttore Net, Massimo Fuccaro - sta raccogliendo degli ottimi risultati di coinvolgimento del pubblico. Questo è il segnale che stiamo vincendo una nuova e affascinante sfida nel campo della comunicazione ed informazione agli utenti in un periodo estremamente difficile e unico nella storia».

La società di igiene ambientale infatti, oltre alla App Net casa per casa e ai consueti materiali informativi cartacei, sta sfruttando i socialmedia e le nuove tecnologie interattive: in meno di due settimane, sono state 25mila le visualizzazioni dei video tutorial, 22mila le persone raggiunte tramite i social (sulla Terza Circoscrizione), 2mila i click al sito e 4mila le interazioni degli utenti sulle pagine. A questo si sono aggiunti i canali più tradizionali, come il numero verde, gli sportelli (aperti su prenotazione) e la posta elettronica. «Questa campagna prosegue Fuccaro -, sta compensando egregiamente le mancate serate, incontri pubblici e i gazebi; anzi, ci sta portando un passo oltre riuscendo a intercettare ancora più cittadini. Nel momento più difficile della storia moderna, abbiamo lavorato ventre a terra per progredire, evolvere ed essere pronti a nuove sfide: la comunicazione digitale è il futuro per un'azienda pubblica di servizi come la nostra e vogliamo dimostrare, con umiltà, che le critiche ricevute in passato su questo tema le abbiamo interiorizzate e trasformate in un punto di forza ed eccellenza. L'obiettivo è far raggiungere, in breve tempo, anche in questi quartieri gli eccellenti risultati raccolti col nuovo sistema casa per casa nei territori delle ex circoscrizioni 2-4-5-6».

I prossimi step riguarderanno Paderno e Chiavris (dove la nuova modalità sarà attivata il primo agosto) e Udine Centro (primo ottobre). Entro l'anno, comunque, tutta la città passerà al sistema di differenziata spinta.

