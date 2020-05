AMBIENTE

UDINE Basta centrali idroelettriche o il Fella scomparirà come il Raccolana. L'allarme arriva da Franceschino Barazzutti, ex sindaco di Cavazzo Carnico, e da Legambiente, che ieri in conferenza stampa hanno illustrato le ragioni della contrarietà al progetto di un impianto di produzione di energia alimentato dall'affluente di sinistra del Tagliamento. «Un tentativo di sfruttare il Fella era stato fatto nel 1984, ma la fortissima opposizione di cittadini e Comuni bloccò tutto ha raccontato Barazzutti - Poi sono arrivate le centrali di Malborghetto e dell'Hydro Alpe Adria. Ora, quella della società Idroelettrica Fella: se queste tappe continuano, il destino del torrente sarà segnato. Bisogna intervenire. Il quadro complessivo dei prelievi montani è già sufficiente; qui si agisce come se l'acqua fosse una risorsa infinita, invece è sempre più pregiata e va preservata per le future generazioni e per l'agricoltura, non solo per produrre chilowatt. E se proprio vogliamo sfruttare il Fella, facciamolo noi come in Trentino, dove gli stessi Comuni hanno creato società per utilizzare l'acqua. Non è accettabile continuare a rilasciare autorizzazioni: in Regione, servirebbero più ambientalisti e meno elettricisti». A spiegare l'iter burocratico del progetto (su cui pendono alcuni ricorsi al Tar) è stato Silvio Vuerich, coinvolto in quanto proprietario di un terreno sui cui dovrebbe passare la condotta: «Le lettere di esproprio dal Comune di Pontebba sono arrivate il 10 dicembre 2019, non ne sapevamo nulla ha detto - Il Consorzio San Leopoldo, sui cui terreni dovrebbe essere realizzata la cabina primaria di collegamento tra media e alta tensione, ha presentato ricorso lamentando di non essere mai stato coinvolto né per l'Autorizzazione Unica risalente al 2015, né per il procedimento espropriativo. Rispondendo a due cittadini, la stessa Regione aveva spiegato che la pubblica utilità dell'opera era decaduta a fine gennaio 2020 (parere contro cui è ricorsa al Tar l'Idroelettrica Fella) e, di conseguenza, anche il procedimento espropriativo. Il Tar, nel frattempo, ha accolto la sospensiva chiesta dal Consorzio». Vurich ha poi illustrato i numeri del progetto: «Un prelievo di 7600 litri al secondo di portata massima, 2470 chilowatt di potenza nominale. La società pagherà un canone annuale di circa 35.518 euro a fronte di utili ben maggiori. Inoltre, la cabina primaria significa che ci sarà l'assalto al Fella». «Con questi interventi andiamo in direzione inversa rispetto all'obiettivo europeo ha concluso Sandro Cargnelutti (Legambiente) - tra qualche anno molti corsi montani saranno in asciutta d'estate».

Al.pi.

