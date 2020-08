AMBIENTE

UDINE Ancora alle prese con la pandemia da Coronavuris, in questa difficile estate 2020 il Friuli Venezia Giulia almeno respira, sa per la qualità dell'aria, sia per l'assenza del West Nile virus. L'aria pulita non è rimasta solo un vago ricordo dopo il lockdown e, sebbene l'ozono sia un inquinante tipicamente legato al periodo estivo, non ci sono sforamenti. Mentre la scorsa estate il valore obiettivo fissato sulle concentrazioni giornaliere era stato superato in quasi tutta la nostra regione, quest'anno il temuto inquinante, che si forma in atmosfera in presenza di forte irraggiamento solare, rimane sotto i livelli di guardia. E' quanto emerge dalla rete di monitoraggio dell'Arpa che comprende circa 18 stazioni presenti su tutto il territorio regionale. I dati raccolti per quanto riguarda questo inquinante nei mesi di giugno e luglio 2020 mostrano come in Friuli Venezia Giulia non si siano mai superate le soglie di allarme e di informazione della popolazione stabilite dalla normativa per la protezione della salute riporta l'Arpa. A giugno il valore massimo (massima media oraria) registrato e stato di 192 g/m3 in Piemonte e Campania, mentre in Fvg il valore massimo rilevato si è attestato sui 162 g/m3.

L'AGENZIA

Un po' diversa precisa l'Arpa - la situazione in luglio, specialmente nell'ultima parte del mese, quando le temperature hanno iniziato ad aumentare e, regolarmente, si sono registrati livelli maggiori di ozono. Un quadro più caldo con valori elevati nel Nord Italia, ma non nella nostra regione che si è fermata in zona cesarini con il valore massimo rilevato di 179,9 g/m3. Naturalmente conclude l'Arpa - un bilancio definitivo della stagione 2020 per quanto riguarda questo inquinante sarà possibile trarlo dopo che saranno disponibili i dati dei mesi di agosto e settembre, ma sin d'ora possiamo azzardare l'ipotesi che avremo dati più contenuti rispetto a quelli registrati nel corso del 2019, proprio a causa della stagione complessivamente più mite (almeno nella prima parte dell'estate).

WEST NILE

Ondate di calore a parte, l'estate non sempre rovente e arrivata in ritardo rispetto al calendario ha fatto scongiurare, per ora, un altro pericolo, quello del West Nile virus che lo scorso anno ha mietuto un vittima in regione, 4 nel 2018. La sorveglianza veterinaria in cavalli, zanzare, uccelli stanziali e selvatici, ha confermato la circolazione del virus solo in Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, non in Fvg. Dall'inizio di giugno, inoltre, sono stati segnalati 2 casi umani confermati di infezione da West Nile, entrambi in donatori di sangue, in Piemonte e in Emilia Romagna. Anche in questo caso il Fvg finora si è salvato, una buona notizia soprattutto per i donatori di sangue, appunto, già alle prese con il Covid e che in caso di positività dovrebbero sospendere le donazioni per due settimane. A seguito dell'ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto e della comunicazione del Centro Nazionale Sangue del 13 agosto, infatti, tutti i donatori che nei 14 giorni precedenti al 13 agosto abbiano soggiornato o transitato in Spagna, Grecia, Malta e Croazia, sono da considerarsi idonei solo se hanno eseguito il tampone e hanno un referto cartaceo con esito negativo. Tutti gli altri casi sono considerati non idonei. L'Afds sottolinea che l'ordinanza del Ministro prevede l'obbligo del tampone dal 13 agosto e che la sola sospensione dal dono di 14 giorni non rappresenta un'alternativa valida. Per i donatori che sono rientrati prima del 13 agosto, invece, non c'è l'obbligo del tampone, ma vige la sospensione.

Lisa Zancaner

