UDINE (al.pi.) Al via la distribuzione delle prime 300 compostiere messe a disposizione gratuitamente dal Comune di Udine, che permetteranno di godere di uno sconto sulla Tari pari al 20%. Palazzo D'Aronco ha pubblicato l'avviso che consentirà ai cittadini udinesi di presentare domanda: l'assegnazione in comodato d'uso delle compostiere verrà effettuata presentandosi nella sede operativa della Net (in via Gonars 40) a partire da lunedì 17 agosto, dalle 9 alle 12 e dalle 14.15 alle 15.15, dal lunedì al venerdì. La distribuzione verrà effettuata in ordine cronologico di presentazione fino a esaurimento delle scorte; prima di procedere alla consegna del biocompostatore, la Net verificherà i requisiti stabiliti dall'amministrazione per averne diritto: avere utenze domestiche registrate al Comune di Udine, essere in regola con i pagamenti della tariffa, avere un giardino o un orto di almeno 15 metri quadrati e utilizzare il compost prodotto nel proprio giardino, con conseguente divieto di conferimento nel normale ciclo di gestione dei rifiuti urbani. L'uso della compostiera comporterà una riduzione di un quinto sulla parte variabile della Tari, dato che ridurrà la quantità di rifiuti organici immessi nel sistema. L'amministrazione ha già annunciato che prossimamente arriveranno altre 300 compostiere, sempre distribuite in comodato d'uso agli udinesi. Di recente, inoltre, Net e Comune hanno messo in campo nuove soluzioni sulla raccolta del verde, per cui erano state registrate diverse criticità legati al problema di dover conservare gli sfalci per giorni in attesa della raccolta: oltre al biocompostatore, chi lo desidera potrà fare richiesta di un bidoncino specifico. Da settembre su richiesta del singolo utente (da effettuare tramite canali telefonici o digitali) è prevista la fornitura, in comodato d'uso gratuito, esclusivamente di un contenitore adeguato con il coperchio/portella di colore beige, da esporre con le stesse modalità del servizio di raccolta puntuale del verde attualmente in uso (prenotazione telefonica o tramite portale online ed esposizione in giornata stabilita di volta in volta). Già da ora, invece, è possibile conferire piccoli quantitativi di sfalci o potature direttamente in un sacchetto compostabile all'interno del contenitore marrone del rifiuto organico-umido ed è inoltre consentita l'esposizione di un sacchetto compostabile da 30 litri extra da posizionare sopra il coperchio del bidoncino da 25 litri già in dotazione alle mono-utenze (frequenza di raccolta bisettimanale).

