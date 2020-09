AMBIENTE

UDINE A Udine, la Tari avrà un incremento medio del 2,2 per cento. Lo ha annunciato ieri la giunta Fontanini che ha specificato anche che la crescita non dipende dal nuovo sistema di gestione rifiuti. «Parlando di utenze domestiche ha detto l'assessore al bilancio, Francesca Laudicina -, un nucleo composto da 3 persone con un'abitazione di 100 metri quadrati pagherà 161,82 euro invece dei 160,19 del 2019: abbiamo fatto un confronto e Udine rimane inferiore sia a Pordenone, dove si pagano 177,91 euro, sia a Trieste, dove la bolletta è di 305,42 euro. Le variazioni per il 2020 sono di circa 60 centesimi quando c'è un solo componente e tra gli 80 centesimi e 1,64 euro a testa con più componenti». Per le utenze non domestiche, invece, la stima è impossibile, ma l'assessore ha ricordato che «tra le agevolazioni previste per alcune categorie e i fondi messi a disposizione da Regione e Comune per il Covid, ci sono 1,352 milioni di euro per l'abbattimento del 25per cento della Tari». «Udine ha aggiunto il sindaco Pietro Fontanini -, rimane tra le dieci città italiane con la tariffa più bassa. In questa variazione, comunque, il porta a porta non c'entra perché si basa sui costi degli anni passati». L'Autorità nazionale Arera ha infatti modificato il metodo per i conteggi: «La Tari 2020 è stata calcolata sulla produzione dei rifiuti prodotti nel 2019, che è aumentata del 4,3 per cento (60 milioni di chili in più rispetto al 2018, ndr) e sulla base dei costi del 2018 ha spiegato infatti Laudicina -. I Comuni subiscono una tariffa predisposta dall'Ausir (l'autorità regionale, ndr), secondo i criteri di una tariffa che copra il 100per cento di costi e il principio che chi inquina paga. Il Piano Economico Finanziario predisposto dalla Net e validato dall'Ausir prevede 12,329milioni di euro di costo del servizio, con una variazione rispetto al 2019 del 2,2per cento, ossia l'aumento della Tari. Le utenze domestiche, che devono coprire il 54,7per cento dei costi, sono calcolate sulla base delle superfici e dei componenti del nucleo; quelle non domestiche su superfici e classi tariffarie».

