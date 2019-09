«Ambiente, sono in tanti a lamentarsi poi molti abusano dell'aria condizionata»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Si parla tanto di ambiente. I ragazzi sfilano (anche ieri in città, con il terzo sciopero per il clima) sull'onda della protesta di Greta Thunberg. I cittadini si ribellano contro il potenziamento di un inceneritore (è il caso di Manzano, dove ora il comitato non esclude di impugnare il provvedimento regionale). E anche le ditte dimostrano maggiore sensibilità in questo campo, secondo la presidente di Confindustria Udine Anna Mareschi Danieli. «Anche la legge aiuta la sensibilità delle imprese - rileva -, anzi la impone, com'è giusto che...