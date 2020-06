AMBIENTE

MANZANO Il Coordinamento dei comitati territoriali e dei cittadini associati del Friuli Venezia Giulia si oppone al dialogo con la Greenman, manifestando la propria netta opposizione a qualsiasi ipotesi di rinnovo dell'inceneritore di Manzano. «L'unica forma di dialogo, sarebbe ritirare il progetto - spiega il Cordicom, che martedì 30 giugno sarà ascoltato in audizione sul tema dalla IV° Commissione Ambiente del consiglio regionale in relazione alle 1.426 firme di opposizione all'impianto - l'inceneritore si trova a poco più di 500 metri dal più vicino centro abitato, quando i criteri di localizzazione del piano regionale di gestione dei rifiuti prevedono un chilometro di distanza, con presenza di vigneti e coltivazioni biologiche a meno di due chilometri oltre al rio Manzanella. A fronte di tutto questo, la Greenman non si è accontetata di essere sopportata da anni nel territorio manzanese, ma prova a raddoppiare con un nuovo impianto facendo passare l'operazione come revamping per adeguamento tecnologico mentre si tratta con tutta evidenza di un nuovo inceneritore. Solo ora, dopo che dal 2017 non hanno voluto farlo - incalza il Cordicom - a fronte del no secco dell'amministrazione comunale di Manzano si dicono disponibili a confrontarsi con il territorio. Se proprio vogliono, vadano a costruire il nuovo inceneritore dove almeno le distanze minime sono consentite, perché è ora di finirla con le deroghe».

