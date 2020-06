AMBIENTE

MANZANO È pronta a venire incontro alle istanze dell'amministrazione comunale di Manzano e a quelle dei cittadini l'azienda che intende potenziare il termovalorizzatore che insiste nel territorio della città della sedia. Lo ha fatto sapere la stessa Greenman, che punta a realizzare una nuova linea per l'inceneritore di rifiuti solidi non pericolosi, capace di trattare dalle 20mila tonnellate all'anno attualmente stimate a 34mila. «Vogliamo manifestare in modo concreto la vicinanza al territorio, dimostrando che la nostra unica priorità è di creare uno sviluppo ecosostenibile - fanno sapere i responsabili della società dell'impianto di Manzinello - Abbiamo quindi aderito alle indicazioni del Comune di Manzano, congelando l'iter per ottenere l'Aia del termovalorizzatore. È infatti nostra intenzione riaprire un dibattito con l'amministrazione e tutti i rappresentanti della cittadinanza che, alla luce delle evidenze, consenta un ammodernamento impiantistico di ordine tecnico tecnico che, senza escludere il ritiro dell'attuale progetto, terrà conto di ogni suggerimento dell'amministrazione stessa». L'iter per il rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale registra quindi uno stop, come sollecitato dalla Giunta Comunale. «Gli elaborati tecnici che abbiamo depositato rispettano ogni norma di legge, compresi i rigidi parametri europei, ma allo stesso tempo vogliamo dar ascolto alle istanze della comunità», fanno sapere dalla Greenman, pronta a confrontarsi ancora una volta con il Comune per sui dettagli tecnici e logistici del progetto, che nelle intenzioni della società dovrà essere in grado di fornire riscaldamento e acqua calda ai centri di Manzinello e Manzano, attraverso una rete di trasmissione del teleriscaldamento progettata e realizzata dalla stessa Greenman. Lo stesso nuovo fabbricato che sorgerà nell'area dell'inceneritore deve tener conto dell'impatto paesaggistico e ambientale in linea con i capannoni della zona industriale già esistenti. «Dopo il no del Consiglio comunale, apprendiamo con favore la volontà della Greenman di aprire un dialogo con la popolazione anche se probabilmente non ha capito un aspetto fondamentale: i cittadini hanno già formulato in più sedi le loro richieste, qui si tratta di ascoltare più che di dialogare - è intervenuto il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Cristian Sergo - Se l'azienda avesse ascoltato, o meglio avesse voluto ascoltare, già durante la fase di assoggettabilità alla Via avrebbe capito quali sono le richieste del territorio. I cittadini di Manzano e dei Comuni limitrofi non vogliono questo tipo di impianti in zone vicine alle case. L'unico dialogo possibile deve portare a capire dove vogliamo portare anche l'inceneritore esistente».

