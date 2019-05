Ambiente, lo scorso anno 251mila chili di pile da buttare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AMBIENTEUDINE Oltre 251mila chili di pile e accumulatori portatili esausti gestiti in Friuli Venezia Giulia nel 2018. Numeri di tutto rispetto quelli sventolati dal Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori (Cdnpa), che ha appena concluso un'iniziativa per sensibilizzare le giovani generazioni (compresi i ragazzi delle scuole friulane) sull'importanza di smaltire correttamente questi rifiuti.Proprio in occasione della giornata conclusiva del concorso nazionale Una pila alla Volta, il Centro che ha la regia e il polso della...