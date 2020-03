AMBIENTE

LIGNANO Non si placa il dibattito sui lavori di adeguamento del depuratore di Lignano alla direttiva comunitario 91/271. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Cristian Sergo, dopo la risposta dell'assessore regionale all'Ambiente, Fabio Scoccimarro, alza la voce. «Su questo impianto abbiamo sentito tutto e il contrario di tutto. Proprio durante un'audizione in Consiglio regionale - scrive in una nota -, abbiamo sentito che il trattamento chimico-fisico, che non si dovrebbe usare dal 2000, non è più utilizzato, salvo poi scoprire che a maggio 2019, quindi due mesi prima di quell'audizione, quel sistema di trattamento è stato attivato a fronte di una portata di soli 1.200 metri cubi/ora, inferiore a quella massima autorizzata dalla Regione di 1.800 metri cubi/ora».

In merito alla realizzazione di un nuovo sedimentatore è stato chiesto alla Giunta regionale quale sarà l'effettiva capacità di portata dell'impianto che sversa in mare lo stesso quantitativo di refluo depurato a Grado. «Basterebbe pensare alle dimensioni turistiche delle due località per capire che, forse, qualcosa nei numeri forniti continua a non tornare», osserva Sergo. Ad aprile 2019 l'Ausir ha approvato interventi con priorità per gli agglomerati soggetti a procedure di infrazione e tra questi c'era il nuovo sedimentatore dell'impianto di Lignano per un costo di 1,7 milioni, «con il fine dichiarato di doversi adeguare alla direttiva comunitaria 91/271», ricorda il consigliere. «A ottobre la stessa Ausir ha rimodulato - informa Sergo - gli interventi finanziati, escludendo il depuratore, i cui lavori di adeguamento nel frattempo erano stati finanziati per 1,4 milioni e non più 1,7 milioni con i mutui della Banca europea per gli investimenti (Bei)».

Con l'interrogazione si è cercato di evitare confusione e incertezza sia sul rispetto della normativa europea sia sulle norme di attuazione del Piano regionale tutela acque. «A nostro avviso - afferma Sergo - l'articolo 19 del Prta prevede in maniera inequivocabile che l'impianto debba essere dimensionato sulla base di quella che è la portata massima prevedibile nel momento di maggior afflusso turistico. Questo dovrebbe prevedere che l'impianto sia strutturato per trattare in maniera biologica portate pari a 1.300 mc/h e non 720 mc/h». Sergo non nasconde la sua preoccupazione per gli scarichi in laguna delle acque refleu non trattati in maniera biologica. «Il tutto con un impianto che nonostante i lavori da 300mila euro del 2018 continua a non essere stato collaudato e quindi senza possibilità percepire il precedente contributo regionale da 1,6 milioni che aspetta ancora di esser rendicontato - conclude - Nonostante tutto, il depuratore continua a non avere un sedimentatore e continua a necessitare di un revamping dell'esistente in quanto l'attuale sedimentatore realizzato nel 2015 continua ad avere una capacità di 300 mc/h».

