AMBIENTE

LIGNANO La sezione udinese di Italia Nostra scende i campo per tutelare la pineta di Lignano. Quella di Riviera è la più importante pineta litoranea rimasta in regione. Le sue dune fossili sono uno scrigno di biodiversità, ormai rara in tutta la costa dell'Alto Adriatico, tanto che dal 1999 la Regione Fvg lo ha inserito in un ambito d'interesse comunitario Sic/Zsc IT 3320038 Pineta di Lignano. La società proprietaria dell'area Pineta Mare Lignano spa, composta da un gruppo di imprenditori, ha proposto un ampio progetto di edificazione recentemente presentato. «Un progetto finalizzato a costruire tutti i metri cubi possibili in una zona tutelata - segnala Italia Nostra - con la previsione di raddoppiare grazie alla disseminazione di case mobili su ampie superfici e nelle zone esondabili e non edificabili presso il Tagliamento, di creare un Giardino Mediterraneo».

La proposta della società - scrive l'associazione in una nota - è «indubbiamente legittima e condotta con il metodo partecipativo, che prevede la consultazione di diversi gruppi istituzioni allo scopo di attivare un dialogo costruttivo, quindi il percorso è sostanzialmente corretto». Italia Nostra tuttavia non nasconde le sue preoccupazioni. «Anche se ecologico e green - osserva - ci sembra che questa importante operazione rischi di rivelarsi superata, in questi nostri tempi di emergenza climatica che modifica situazioni e scenari, tempesta Vaia in primis. La logica economica è sconvolta da nuovi fenomeni di opinione che decretano l'abolizione della plastica, lo stop all'abbattimento delle foreste, la riduzione dei gas serra, insomma a chi oggi volesse ipotizzare un investimento nel settore turistico dovrebbe chiedersi cosa ne pensa Greta Thunberg che ha visitato gli attivisti tedeschi che nella foresta Hambach si oppongono alla nuova grande miniera di carbone. L'unico grande strumento per prevenire i disastri indotti dai cambiamenti climatici sono gli alberi, una ricchezza inestimabile che la grande pineta di Lignano ha in abbondanza».

L'associazione ricorda che su chi decreterà il destino della pineta di Riviera «pesa la responsabilità di un gesto dalle conseguenze irreversibili sul piano ambientale e paesaggistico, una rimozione nella memoria di tutti quelli che hanno amato mare e sole di Lignano, ma soprattutto le conseguenze negative ricadranno sulla collettività».

