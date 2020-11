AMBIENTE

BUTTRIO Con il passaggio dalla vecchia tassa rifiuti al sistema di tariffazione puntuale sono entrate in vigore, dal 1 marzo di quest'anno, a Buttrio nuove modalità di raccolta dei rifiuti. Ogni cambiamento determina sempre qualche resistenza, soprattutto da parte di quelle persone vivono da sole e che hanno quindi registrato un aumento del tributo. «La critica che viene più spesso fatta è quella che una persona che vive da sola produce meno di una famiglia numerosa e quindi l'aumento non è giustificabile - spiega l'assessore all'Ambiente di Buttrio, Paolo Clemente -. Tale ragionamento però ha un vizio di fondo, perché parte dall'assunto che quanto si pagava in precedenza fosse una cifra corretta ed equa». Ma così non era. L'incremento del rifiuto secco residuo, registratosi negli ultimi 3-4 anni, ha determinato una lievitazione dei costi che, a partire dal 2020- anche a seguito dei nuovi criteri in materia tariffaria introdotti dall'Ausir e da Arera - si sarebbe tradotto in un aumento generalizzato delle tariffe. Al fine di scongiurare questa eventualità, alla fine del 2019 l'amministrazione comunale di Buttrio ha approvato in consiglio comunale, con voto unanime, le linee di indirizzo che stabilivano il passaggio dalla gestione come Tributo (Tari) a quella come corrispettivo puntuale. «Durante il mese di febbraio si sono tenuti incontri pubblici di presentazione delle nuove modalità, che hanno registrato grande partecipazione e interesse. Successivamente alle famiglie sono stati comunicati i cambiamenti relativi alle modalità di raccolta e ai costi del servizio. Ad oggi, a 9 mesi circa dall'introduzione del sistema di raccolta puntuale, grazie alla contingentazione dei sacchetti del secco residuo e all'introduzione della tariffazione su verde ed inerti, già si vedono alcuni importanti risultati, quali una riduzione di circa il 35% del secco residuo e del verde di circa il 25-30%». Ciò ha consentito al gestore di proporre un piano finanziario in linea con quello degli anni precedenti. Se non si fosse passati alla tariffazione puntuale, il costo complessivo del servizio rifiuti sarebbe stato più alto di almeno 20.000 euro.

