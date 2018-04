«Alzheimer e Parkinson, serve la legge»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PROPOSTA DI LEGGEUDINE Al momento è chiusa in un cassetto essendo la legislatura agli sgoccioli ma il suo primo firmatario, il consigliere regionale di Autonomia responsabile Giuseppe Sibau già assicura: «La voglio riportare alla ribalta, se verrò rieletto la ripresenterò e se stavolta saremo in maggioranza la faremo passare».La proposta di legge è quella volta a favorire l'assistenza a lungo termine delle persone affette dal morbo di Alzheimer e Parkinson sia in strutture protette sia al proprio domicilio con azioni di sostegno per i...