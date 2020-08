IL PROBLEMA

TRIESTE C'è un nuovo nodo che preoccupa le autorità (sia sanitarie che politiche) in vista della ripartenza della scuola a settembre. Ed è complicato da sciogliere, perché riguarda la fascia più debole dell'utenza scolastica, cioè tutti i bambini (ma nel ragionamento devono essere inseriti anche docenti e personale ordinario) che per cause diverse dal Covid-19 risultino essere immunodepressi. Portatori di malattie pregresse, persone che fanno i conti con un sistema immunitario diverso e più debole rispetto allo standard, tutti utenti a rischio di cui per ora i protocolli finalizzati al riavvio dell'attività didattica in presenza non si sono occupati. E ora il dibattito è arrivato anche in Regione: il timore, infatti, è quello che in assenza di una linea guida ministeriale sul trattamento degli alunni immunodepressi nelle classi, debbano essere i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie a occuparsi della materia. Il tutto in un quadro di lavoro già saturato dalla grande mole di tamponi da processare e dalla necessità di mappare ogni giorno i movimenti del virus tra la popolazione. Il rischio è che si vada a sovraccaricare un sistema già al limite, ma allo stesso tempo anche quello di far convivere nelle classi scolastiche alunni più resistenti alle infezioni con persone portatrici di problemi pregressi. Un dettaglio gestibile in tempi normali, ma potenzialmente pericoloso durante una pandemia ancora poco conosciuta.

LA PREOCCUPAZIONE

Sul tema, ieri, è intervenuto anche l'assessore regionale all'Istruzione, Alessia Rosolen: «Il protocollo finale per il riavvio delle attività scolastiche in presenza su tutto il territorio regionale arriverà sulla nostra scrivania solamente il 31 agosto - ha spiegato - e anche questa purtroppo è una notizia che abbiamo appreso solamente dalla televisione. Sino ad oggi, però, non abbiamo mai ricevuto alcuna indicazione in merito alla presenza nelle aule di alunni o personale immunodepressi. Non c'è traccia, non abbiamo mai letto nulla». Il ministero dell'Istruzione lascia al tema una sola frase: «Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di soggetti fragili esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da Covid-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia». Ma al momento si sa poco su chi debba fare cosa.

M.A.

