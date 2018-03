«Altro che autonomia, il centrodestra s'è fatto dettare la scelta da lontano»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONIUDINE «Più che il nome del candidato colpisce il metodo per sceglierlo: il Centrodestra regionale ha avuto bisogno di un decisore esterno per individuare il nome che tenesse unite tutte le forze. Ciò la dice lunga sulla capacità di autonomia della politica del Friuli Venezia Giulia».RUVIDOCaustico il Patto per l'Autonomia all'indomani della designazione di Renzo Tondo alla corsa per la presidenza della Regione alla guida del Centrodestra. Lontano dall'attacco alla persona, il Patto per l'autonomia punta a quello che ritiene il...