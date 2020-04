IL PUNTO

UDINE L'obiettivo del sistema sanitario e della Regione è mantenere i dati di questi giorni dopo le festività pasquali, auspicando che i cittadini rimangano ligi alle regole, come fatto finora, anche domenica e lunedì, per non vanificare i risultati ottenuti che sembrano andare nella giusta direzione. Anche se continua a salire la curva epidemica con 50 nuovi casi positivi in regione, per un totale di 2.349, continuano a scendere i ricoverati nelle terapie intensive, a ieri 33, e rimangono stabili a 167 gli ospedalizzati in altri reparti. I guariti sono complessivamente 772 (tra totalmente e clinicamente guariti), mentre sono in isolamento domiciliare 1.198 persone. Tra i nuovi casi positivi resi noti anche quelli del medico che segue i detenuti nel carcere di via Spalato, risultato contagiato a fine marzo e, superata la fase critica della malattia, ora convalescente a casa; un agente penitenziario dello stesso carcere, nei successivi controlli è stato scoperto, asintomatico, positivo a Covid-19 e a sua volta mandato in isolamento domiciliare. Un nuovo caso si registra anche a Tarvisio, 4 a Udine e un anziano ospite della casa di riposo di San Giorgio di Nogaro. Sono 8, invece, i decessi in più in un giorno, che portano a 179 il numero complessivo di morti. Chiusa per coronavirus anche la farmacia di Castions di Strada, fino al 19 aprile, in quanto una delle dottoresse, assente da fine marzo, è risultata positiva al tampone. Ora tutto il personale della farmacia dovrà a sua volta attendere l'esito dei test. Di giorno in giorno cambia la mappa e, a oggi, è di nuovo la provincia di Trieste la più colpita con 857 casi di cui 95 decessi, seguita da Udine con 845 casi e 51 decessi, Pordenone con 520 (di cui 30 decessi) e Gorizia con 121 (di cui 3 decessi), ai quali si aggiungono 6 persone non residenti in Fvg.

APP ANTI INFEZIONE

Il Friuli Venezia Giulia intende fare da apripista sulla tecnologia per la lotta al coronavirus. La Regione è la prima in Italia ad aver avviato la sperimentazione di una app per telefoni cellulari in grado di limitare la cosiddetta infezione di ritorno. «Si tratta dell'applicazione adottata e tutt'ora in uso a Singapore, che riteniamo possa svolgere un ruolo chiave sul territorio nella fase di post-emergenza e di graduale rientro alla normalità spiega il governatore, Massimiliano Fedriga - In caso di nuovi contagi, la app consentirebbe di tracciare e isolare rapidamente la filiera dei contatti avuti da soggetti risultati positivi al coronavirus» e annuncia l'obiettivo di rendere l'applicazione disponibile al pubblico già da metà aprile. La app, concessa alla Regione a titolo gratuito dalla multinazionale Accenture, è stata adattata alle specificità del territorio, e alle vigenti leggi in fatto di tutela della privacy, da parte di Insiel che ne sta testando l'efficacia su un campione di quasi 300 cittadini. «Ci prepariamo per ripartire nella massima sicurezza - ha aggiunto Fedriga - Se tutti i cittadini utilizzeranno la app, ognuno tutelerà la propria salute e quella di tutti». E si può usare nel pieno rispetto della privacy, come specifica il presidente di Insiel, Diego Antonini. «A ogni soggetto che la scarica precisa - viene assegnato un codice numerico identificativo totalmente anonimo. Solo nel caso in cui dovesse risultare positivo al Covid-19, le strutture sanitarie saranno gli unici soggetti autorizzati a decriptare il suo codice identificativo e quelli dei soggetti con i quali è entrato in contatto».

TRA TAMPONI E GENEROSITA'

La media quotidiana è di 1.200 tamponi al giorno e il Pd chiede di più. «Di fronte alla possibilità del Fvg di effettuare 3.000 tamponi al giorno, negli ultimi dieci giorni è stato comunicato l'esito di una media di soli 1.200 e vorrei sapere perché» chiede il consigliere regionale dem, Nicola Conficoni. A non mancare, invece, è la generosità. È arrivata all'ospedale di Udine la Tac del valore di 220.000 euro donata da Confindustria per i pazienti Covid e 200mila euro sono stati donati da BancaTer Credito Cooperativo Fvg per l'emergenza sanitaria. La Snam alle 200mila mascherine N95 già donate ne mette a disposizione altre 40mila attraverso la struttura del Commissario Straordinario, che farà giungere inoltre anche parte dei ventilatori polmonari donati a livello nazionale.

Lisa Zancaner

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA