IL QUADRO

UDINE Per il terzo giorni di fila ieri in Friuli Venezia Giulia sono stati oltre mille i casi di nuovi contagi da coronavirus e la sola provincia di Udine ha oltrepassato i 10mila positivi dall'inizio della pandemia. Altra giornata nera anche per i decessi, ben 25 quelli registrati in regione, di cui 14 in Friuli con il bilancio totale che sale a 633, di cui 283 solo negli ultimi due mesi, una media di quasi 5 morti al giorno. Hanno perso la vita nelle ultime 24 ore in Rsa o case di riposo una donna di 93 anni di Palmanova, una 91enne di Nimis, una 87enne di Tolmezzo, una 87enne di San Giovanni al Natisone, una 86enne di Campolongo Tapogliano. In ospedale invece sono morti un uomo di 92 anni di Udine, un 91enne di Campoformido, un 90enne di Majano, una 85enne di Dignano, un 83enne di Codroipo, una 79enne di Carlino, una 76enne di Pasian di Prato, un 73enne di Udine e un 66enne di Arta Terme. Gli altri decessi sono avvenuti a Polcenigo, Gorizia, San Dorligo della Valle, San Quirino, Porcia, Sacile e Trieste.

I NUMERI

Sono stati rilevati 1.043 nuovi contagi, il 14,37 per cento dei 7.258 tamponi eseguiti. Delle nuove positività odierne, 176 comunque afferiscono a test pregressi eseguiti in laboratori privati. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 23.983, di cui 6.077 a Trieste (+128), 10.054 a Udine (+579), 4.638 a Pordenone (+138) e 2.905 a Gorizia (+186), alle quali si aggiungono 309 persone da fuori regione (12). I casi attuali di infezione sono 12.975. Salgono a 55 (+1) i pazienti in cura in terapia intensiva (occupazione del 30%) e a 509 i ricoverati in altri reparti (+4, occupazione del 40%). I totalmente guariti sono 10.375 (+423), i clinicamente guariti 218 e le persone in isolamento 12.193. Nelle residenze per anziani sono stati rilevati 60 casi di persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari che sono risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 33. In particolare è scoppiato un nuovo focolaio alla casa di accoglienza del clero di Udine, gestita dalla cooperativa Fraternità sociale in via Ellero. Venti dei 26 sacerdoti ospitati sono risultati positivi al Covid. Uno di loro è attualmente ricoverato in ospedale. Le loro condizioni sono buone. Nella struttura sono state applicate tutte le misure di sicurezza per contenere il contagio. Quaranta contagi sono emersi anche tra gli ospiti del Piccolo Cottolengo friulano di Don Orione di Santa Maria la Longa. Ad annunciarlo il sindaco Fabio Pettenà: la struttura di via Ippolito Nievo ospita circa 120 persone adulte portatrici di handicap lieve, medio, grave, suddivisi in sei nuclei abitativi. Le infezioni riguardano sia gli ospiti che il personale. Molte le infermiere ora in malattia e in isolamento. Dopo le positività riscontrate, il primo cittadino ha deciso dunque di sospendere la messa prevista oggi nella chiesa di Tissano e, con una lettera, ha ricordato a tutti i suoi concittadini di stare il più possibile a casa, rispettando le precauzioni e le norme di distanziamento sociale previste. Altri 31 contagi tra medici, infermieri, oss e amministrativi delle tre aziende sanitarie e del Cro. Infine da registrare le positività al virus di tre persone rientrate dall'estero (Serbia, Thailandia e Albania).

Continuano a salire i numeri nei singoli comuni principali indiziati per i lock-down selettivi annunciati dal governatore Massimiliano Fedriga. A Tolmezzo per esempio si è superata quota 300 positivi tra carcere, casa di riposo e cittadini. Da venerdì è all'opera un gruppo di lavoro costituito dalla Regione allo scopo di analizzare approfonditamente la situazione sanitaria e specificatamente del Covid in ogni comune della regione, su tutti alcuni piccoli comuni della montagna, della Bassa friulana, delle Valli del Natisone. Oggi dovrebbe essere diramata la lista di quelle comunità che verranno inserite in zona rossa. Fra i nomi che circolavano ieri Paularo, Sutrio, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Forni Avoltri, Paluzza, Tolmezzo, Carlino, San Giorgio di Nogaro, Valli del Natisone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA