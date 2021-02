Altri diecimila tra docenti e dipendenti, più di un migliaio di persone nei servizi essenziali, tra carceri e forze dell'ordine. Si allarga la platea delle persone che si potranno vaccinare in Fvg con il siero AstraZeneca, grazie all'estensione dell'utilizzo sino ai 65 anni. «Il ministero della Salute - ha annunciato ieri il vicepresidente Riccardi - ha esteso la possibilità di utilizzo del vaccino per il Covid-19 prodotto da Astrazeneca anche alla fascia di età compresa tra i 18 e i 65 anni, quindi a partire dai soggetti nati nel 1956. La campagna vaccinale, il cui andamento è influenzato principalmente dalla disponibilità limitata di vaccini, verrà quindi rimodulata per vaccinare tutti i soggetti under 65 compresi nelle categorie prioritarie indicate dal governo». Riccardi ha evidenziato che, secondo quanto comunicato alla Regione da una nota ministeriale, la decisione è stata presa «sulla base di nuove evidenze scientifiche che riportano stime di efficacia del vaccino superiori a quelle precedentemente riportate, e dati di immunogenicità in soggetti di età superiore ai 55 anni, nonché nuove raccomandazioni internazionali tra cui il parere dell'Organizzazione mondiale della sanità. Sono comunque esclusi dal ricorso a questo siero le persone definite estremamente vulnerabili, per le quali la vaccinazione avverrà, in base alle indicazioni attuali, con i prodotti di altre aziende farmaceutiche, come Pfizer e Moderna. Il nostro sistema

sanitario sta dimostrando una grande capacità di immunizzazione, grazie alla professionalità e all'impegno del personale di tutte le aziende, ma la nostra possibilità di vaccinazione è limitata alla disponibilità di dosi di vaccino consegnate dalla struttura commissariale guidata da Domenico Arcuri».

