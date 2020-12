IL QUADRO

UDINE Continua a scendere la curva del contagio in Friuli Venezia Giulia con il rapporto positivi/tamponi al 6,6%, nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 549 nuovi contagi su 8.324 test, di cui 917 antigenici. I decessi sono 20, ai quali si aggiungono altri 13 avvenuti dal 25 novembre al 20 dicembre e registrati successivamente per un bilancio totale che sale a 1.477. I ricoverati nelle terapie intensive sono 57 (+1) mentre i ricoveri in altri reparti scendono a 598 (-9). I casi attuali di infezione risultano essere 13.883 mentre salgono a 30.624 le persone totalmente guarite, i clinicamente guariti 667, le persone in isolamento scendono a 12.561 (-23). Sono 13 i casi di nuove positività tra le persone ospitate nelle strutture residenziali per anziani, 11 i casi tra gli operatori e 40 tra il personale sanitario delle varie aziende territoriali Per il ritorno in classe degli studenti a gennaio, scenderà in campo anche la Protezione civile, per evitare assembramenti: lo ha annunciato il vicepresidente Riccardo Riccardi..

CAVARZERANI

L'ex caserma Cavarzerani resta zona rossa. A seguito del riscontro, da parte del Dipartimento di Prevenzione, di altri otto casi di positività al Covid 19 tra i richiedenti asilo attualmente ospitati nella struttura di via Cividale, il Sindaco di Udine Pietro Fontanini, per contrastare la diffusione del contagio, ha firmato ieri una nuova ordinanza contingibile e urgente che prevede la proroga del divieto di ingresso e di uscita, per chiunque non sia debitamente giustificato, fino al 30 dicembre.

CONTROLLI

Anche in Friuli Venezia Giulia, come annunciato a livello nazionale, l'attenzione delle forze dell'ordine in vista del passaggio a zona rossa, si concentrerà ora sugli spostamenti. Dopo i dispositivi per la prevenzione degli assembramenti nei locali, nelle aree dello shopping e nei centri abitati i vari Comitati per l'ordine e la sicurezza hanno stabilito di intensificati i controlli su strada, utilizzando le varie pattuglie interforze (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale). È stata ribadita l'importanza di avere con sé l'autocertificazione, ricordando che va compilata in modo completo e con informazioni verificabili e veritiere. Oltre alla multa per spostamento non giustificato, infatti, si può rischiare anche una denuncia penale per falsa attestazione. L'appello che arriva dall'autorità di Governo è alla responsabilità e al buon senso dei cittadini, limitando le visite a una sola al giorno e prestando particolare attenzione agli incontri con le persone più anziane e fragili che, come sappiamo, sono le più esposte al virus.

DENUNCE

La Polizia Locale dell'Unione della Carnia ha denunciato un uomo residente nel comune di Tolmezzo, in quanto, nonostante gli fosse stato comunicato di essere positivo al tampone e quindi di aver contratto il virus Sars-cov-2, circolava liberamente nei territori del comune del Tolmezzo e di altri della Carnia. La segnalazione è partita dal personale del presidio ospedaliero carnico, dove l'uomo si era presentato per ricevere cure non urgenti nonostante fosse stato avvertito telefonicamente dell'esito positivo del tampone e perciò diffidato dal lasciare il proprio domicilio. Gli accertamenti svolti dalla polizia locale hanno messo in evidenza un ulteriore spostamento effettuato dal soggetto, che negli stessi giorni si è anche recato dal proprio dentista a Udine per ricevere cure dentistiche di routine e non strettamente necessarie.

RIENTRI DA UK

Il governo sta studiando un piano per riportare in Italia le migliaia di concittadini rimasti bloccati in Gran Bretagna dopo la scoperta della variante inglese del virus e la conseguente chiusura dei voli dall'Inghilterra al nostro paese. Si punta ad un ponte aereo così come avvenuto in primavera. Nel frattempo sono iniziati ieri in Slovenia test rapidi volontari di massa con l'obiettivo di testare un quarto della popolazione.

