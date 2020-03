LA SITUAZIONE

UDINE Addio alla storica postina di Pradamano. Il coronavirus non ha lasciato scampo a Maria Marcon, 90 anni, che, come ricorda il sindaco Enrico Mossenta, «era già ricoverata in ospedale, prima a Udine e poi a Palmanova, dove è morta durante la notte». «Un'altra colonna del paese la ricorda l'ex sindaca Annamaria Menosso che se ne va. Una postina storica, quando in paese ci si conosceva tutti era una delle tre o quattro figure importanti di Pradamano. Prima in bici, poi in motorino fino alla pensione a fare le consegne. Sempre affabile, sorridente e paziente. Abitava con la sorella, ma da qualche anno era in casa di riposo». E proprio alla Muner De Giudici di Lovaria è stata raggiunta dal contagio.

CASE DI RIPOSO

A Lovaria, dal primo sviluppo del focolaio a oggi i casi positivi sono quasi raddoppiati, come hanno confermato gli esiti dei tamponi ieri sera. «Da quando è partita sono aumentati giorno dopo giorno. Allo stato attuale gli ospiti i positivi, che erano 10, salgono a 17 di cui un'anziana ricoverata in ospedale. Ci sono stati quattro decessi. Gli operatori positivi restano 9» anche se ieri sera mancava il risultato di una ventina di tamponi. «L'Azienda sanitaria ha messo a disposizione un medico e tre infermieri di supporto». Anche alla casa di riposo di Mortegliano si conta un'altra vittima del Covid-19: è morto Mario Zanello, 80 anni, quattordicesima morte causata dal focolaio scoppiato nella struttura, dove una quarantina di anziani sono risultati positivi, oltre a una ventina di operatori. Anche alla casa di riposo comunale di Gemona, come conferma il sindaco Roberto Revelant, tre nonni sono stati contagiati, ma «tutto sommato stanno abbastanza bene, speriamo continuino così», diceva ieri mattina. Alla Chiabà di San Giorgio di Nogaro, dove qualche giorno fa altre due operatrici sono risultate positive, intanto, la struttura ha ripristinato la possibilità, per i parenti, di fare chiamate e video chiamate agli anziani. Sono arrivate anche le mascherine donate dalla Taghleef Industries. La Sereni Orizzonti fa sapere invece che nessuno dei 494 ospiti delle sue strutture in provincia di Udine e Gorizia è finora risultato positivo al Covid 19. A Monza, dove era stata ricoverata per un intervento al ginocchio, è morta la maestra Maria Isola, 86 anni, originaria di Montenars (ma da tempo residente a Udine), per oltre 40 anni maestra in Friuli (per molti anni a Zompicchia): risultata positiva al virus, la situazione è precipitata. Aveva formato moltissimi scolari.

QUINTO PAZIENTE DA BERGAMO

Nelle prime ore di ieri a Gorizia è arrivato un nuovo paziente da Bergamo, trasportato dall'elisoccorso Fvg alla nuova piazzola omologata per il volo in notturna. E nel tardo pomeriggio di ieri un altro malato è stato portato dalll'elicottero friulano da Bergamo a Udine dove è stato trasferito in rianimazione.

IL QUADRO

Crescono di 94 i casi accertati portando il totale Fvg a 1317, secondo i dati forniti dal vicegovernatore Riccardo Riccardi. Aumentano anche i morti, cinque in più, per un totale di 77: il prezzo più alto lo paga Trieste (44), ma Udine segue con 24. I guariti sono 65, mentre le persone ricoverate in terapia intensiva sono 57 e 222 in altri reparti. 748 in isolamento domiciliare. Secondo gli ultimi dati dell'Iss il 15% dei contagiati ha fra i 50 e i 59 anni, mentre raggiungono il 14% sia la fascia 60-69 sia quella 40-49. A Grado anche un bimbo di tre anni è stato contagiato, come pure il padre. Fra i Comuni più colpiti in provincia, in rapporto alla popolazione c'è Socchieve con 10 casi. Salgono a tre i contagiati a Gonars e a 2 a Paularo. Il sindaco Andrea Pozzo ha ribattezzato la sua Pasian di Prato «capitale della lotta al Covid 19», visto che nel Comune si concentrano il centro per le quarantene, il polo operativo per l'elisoccorso, ma pure la produzione di mascherine della Ttk. «Abbiamo una trentina di persone in quarantena ma nessun caso comunicato di positività. Vedo tanta disciplina».

LA REGIONE

L'assessore Riccardi ha anche annunciato l'intenzione di fare un incontro telematico per ogni Ambito con i sindaci per aggiornarli. Rispondendo alla lettera di alcuni sindaci sui dispositivi protettivi per sanitari, ha sostenuto che «questo non è il tempo dello scontro politico, ma quello del confronto». Intanto le opposizioni chiedono che l'assessore Riccardi convochi urgentemente la commissione salute per parlare dell'epidemia assieme ai vertici sanitari impegnati nella lotta al virus. ««In questo momento di massima emergenza sanitaria la democrazia e la condivisione delle informazioni diventa estremamente importante. Tutti i gruppi di opposizioni sono uniti nel chiedere l'urgente riattivazione della 3ª commissione Salute per audire l'assessore Riccardi, il direttore centrale della Salute e il comitato scientifico per essere informati sull'emergenza coronavirus - dichiara Maria Grazia Santoro, del Pd, che ieri con i consiglieri di Cittadini, Open Fvg, Patto per l'autonomia, M5s e Misto ha presentato la richiesta - Il Consiglio e in particolare la commissione competente sulle tematiche sanitarie deve essere un interlocutore privilegiato dell'azione del governo regionale. Per dovere di trasparenza e al fine di agevolare i contributi di tutti è importante e necessario essere messi costantemente al corrente della situazione per poter, a nostra vita, tranquillizzare i cittadini ed essere in grado di dare risposte certe».

Il presidente del consiglio regionale Piero Mauro Zanin invece ha esortato maggioranza e opposizione a lavorare ad un testo condiviso che deve trovare «uno spazio importante nel disegno di legge sulle vittime del dovere» per dare supporto alle famiglie dei sanitari e delle forze dell'ordine che rischiano la vita per salvaguardare quella degli altri.

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

