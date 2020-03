LA SITUAZIONE

La notizia positiva è che, rispetto ai giorni scorsi, nell'ultima rilevazione i nuovi casi accertati in 24 ore sono 39, mentre in precedenza il Covid-19 avanzava in regione con una cinquantina di casi al giorno. Oggi sono 386 i casi positivi al coronavirus in Fvg. Purtroppo si registrano anche 5 decessi in più, che fanno salire a 22 il numero complessivo delle vittime, 12 a Trieste, 1 a Pordenone e 9 nell'area udinese (tre nuove vitttime ieri), dov'è stata particolarmente colpita la casa di riposo di Mortegliano. Tra le nuove positività anche un operaio della Freud nello stabilimento di Fagagna e uno della Marcegaglia. E ancora, tra i positivi anche due dipendenti di Intesa San Paolo di Pordenone che ha deciso di chiudere due filiali. Tra gli anziani colpiti anche alcuni ospiti della casa di riposo di Lovaria, frazione di Pradamano. A Caneva (Pordenone), grave l'ex preparatore atletico dell'Udinese Cleante Zat. Sale il numero di persone ricoverate nelle terapie intensive: 19 pazienti, su un totale di 82 ospedalizzati. Tra loro anche il dipendente della Marcegaglia trovato positivo, mentre l'operaio della Freud si trova in isolamento. Prosegue, intanto la ricerca, dopo il risultato ottenuto sul sequenziamento del genoma del virus. «Questo di offre la possibilità di studiare le caratteristiche genetiche del virus spiega il professor Pierlanfranco D'Agaro, direttore dell'Unità complessa Igiene e Sanità pubblica dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina e potenzialmente possiamo vedere da dove arriva e quale sarà la sua evoluzione».

PRIMO CASO A BUTTRIO

Si sapeva che prima o poi il Covid 19 sarebbe arrivato anche a Buttrio. «La prima persona ad essere colpita è stata una giovane ed è stata infettata sul luogo di lavoro, che non si trova a Buttrio - spiega il sindaco Eliano Bassi, che è anche medico di famiglia -. Per fortuna sta discretamente bene, ha solo un po' di febbre e scarsa tosse. Si è autonomamente messa in isolamento già prima di essere sottoposta al tampone e di conoscerne l'esito. Per la giovane età e per le condizioni cliniche contiamo guarisca in tempi brevi. Come medico e sindaco chiedo che i cittadini di Buttrio continuino a mantenere il comportamento raccomandato. Ho visto poche eccezioni, ma spero che queste al più presto si allineino alla maggioranza più responsabile. Vorrei ringraziare, a nome di tutta l'amministrazione, i volontari che si stanno prodigando ad assistere quanti richiedono aiuto agli uffici comunali, in particolare quelli della Protezione Civile. Solo tutti assieme, con i comportamenti idonei previsti, si potrà superare questo momento che, come ho già detto, non si risolverà solo attraverso una cura farmacologica, ma con un adeguato stile di vita. Mi attendo da tutti un responsabile aiuto».

BENZINA A ORE

Tra le categorie da tutelare ci sono anche i benzinai, che rimangono aperti assieme ai negozi di generi alimentari e alle farmacie. «Dobbiamo senz'altro assicurare il presidio degli impianti sostiene il presidente della Figisc Confcommercio Bruno Bearzi - ma riteniamo che vada applicato il limite minimo dell'orario pari a 30 ore settimanali». Inoltre, in assenza di forniture di gel igienizzanti, mascherine, guanti e occhiali di protezione, si renderà necessario adottare la modalità di vendita self service pre pay. Il calo di venduto, fa sapere il consigliere Gianni Bressan, «ha raggiunto limiti non sufficienti a garantire la copertura delle spese vive dell'impianto. Confidando che tutti i colleghi gestori comprenderanno l'importanza di salvaguardare la salute propria e quella dei collaboratori, l'auspicio è quello di veder adottato l'orario minimo delle 30 ore settimanali anche da parte delle gestioni dirette delle compagnie petrolifere».

Lisa Zancaner

