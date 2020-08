(al) Ben 15 i nuovi contagi Covid-19 registrati ieri in Friuli Venezia Giulia dal sistema sanitario regionale. Numeri che non si leggevano da fine aprile e che arrivano nelle ore in cui sono state attivate dal Governo misure per contrastare i casi di importazione. Proprio quelli che stanno facendo salire la lancetta in regione. «Dei 15 nuovi contagi 11 sono da fonte esterna alla regione», conferma il vicepresidente e assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi. Un'origine rintracciabile non solo in Paesi lontani, come quelli connessi alla provenienza dei migranti (ieri 6 nuovi casi di cui 4 alla caserma Cavarzerani), ma anche in una regione confinante come il Veneto e paesi dell'Est Europa. Complessivamente, quindi, a ieri in Friuli Venezia Giulia erano 182 le persone attualmente positive. Tre pazienti sono in cura in terapia intensiva e 7 sono invece ricoverati in altri reparti. Complessivamente, dall'inizio della pandemia le persone risultate positive al virus sono 3.476: 1.425 a Trieste, 1.068 a Udine, 750 a Pordenone e 230 a Gorizia, alle quali si aggiungono un cittadino comunitario già rientrato nel proprio Paese e due residenti fuori regione. Il numero dei decessi resta fermo a 384 dall'inizio. I totalmente guariti ammontano a 2.946, i clinicamente guariti sono 6 e le persone in isolamento 166. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

